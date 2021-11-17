ЕСПЧ признал неприемлемым оскорбление школьников учителями
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел дело об оскорблении ребенка школьным учителем и пришел к выводу, что такое поведение преподавателя неприемлемо и является вмешательством в право ребенка на уважение частной жизни, говорится в обзоре Верховного суда России решений ЕСПЧ.
Суд рассматривал дело об оскорблении школьника учителем математики в 2011 г. в Хорватии. Первый раз учитель оскорбил ученика и его одноклассников за опоздание (учитель сказал, что ребенок «идиот, дебил, дурак, деревенщина и тупой полицейский [отец заявителя работал в полиции]»). Затем преподаватель назвал его «дураком» после того, как ученик сообщил об оскорблениях директору школы. Ребенок после инцидента получил психологическую помощь, ему поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Отец ребенка просил власти страны о защите ребенка от преследований учителя, но его жалобы были отклонены прокуратурой и Конституционным судом Хорватии. Затем мужчина обратился в ЕСПЧ.
Европейский суд отметил, что, согласно материалам дела, оскорбления учителя привели к эмоциональному расстройству ребенка. Оскорбления были произнесены перед одноклассниками ученика, поэтому могли унизить его в глазах окружающих, также оскорбления были особенно неуважительными по отношению к школьнику и были произнесены учителем, который является авторитетом для ученика и обладает контролем над ним, добавили в суде.
В ЕСПЧ заявили, что сотрудники сферы образования обязаны защищать детей от любых форм насилия, когда они находятся под их надзором. «Суд также пришел к выводу, что национальные власти должны принять надлежащие законодательные, административные, социальные и образовательные меры для безоговорочного запрещения любых форм насилия или жестокого обращения в образовательных учреждениях в отношении детей в любое время и при любых обстоятельствах и, таким образом, обеспечить «нулевую степень терпимости» по отношению к любому насилию или жестокому обращению в образовательных учреждениях», — отмечается в документе.
Суд пришел к выводу, что первый факт оскорбления был направлен на наказание ученика за опоздание, а вторые два были «беспричинными словесными оскорблениями». По мнению суда, оскорбления учителя были неприемлемым вмешательством учителя в право ребенка на уважение частной жизни. Суд посчитал, что действиям учителя не может быть никаких оправданий.