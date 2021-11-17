ЕСПЧ признал неприемлемым оскорбление школьников учителями

Суд рассматривал дело об оскорблении школьника учителем математики в 2011 г. в Хорватии. Первый раз учитель оскорбил ученика и его одноклассников за опоздание (учитель сказал, что ребенок «идиот, дебил, дурак, деревенщина и тупой полицейский [отец заявителя работал в полиции]»). Затем преподаватель назвал его «дураком» после того, как ученик сообщил об оскорблениях директору школы. Ребенок после инцидента получил психологическую помощь, ему поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Отец ребенка просил власти страны о защите ребенка от преследований учителя, но его жалобы были отклонены прокуратурой и Конституционным судом Хорватии. Затем мужчина обратился в ЕСПЧ.