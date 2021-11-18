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Общество

Врач заявила о риске тромбоза после коронавируса у молодых людей

Ведомости

Тромбоз после COVID-19 может образоваться в том числе у молодых людей, которые переболели в легкой форме, сообщила в интервью радио Sputnik врач-гематолог медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — рассказала Ким. 

По ее словам, в зоне повышенного риска образования тромбов находятся пациенты, у которых и до коронавируса были проблемы с сосудами. Ким отметила, что появление тромбов всегда опасно, но все зависит от места, где образовался тромб. Если он появился в мозге, то у человека будет инсульт, однако в зависимости от отдела мозга, где тромб образовался, инсульт может стать фатальным или пройдет с минимальными последствиями. 

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию (препараты, разжижающие кровь. — Ведомости). Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача», — добавила Ким. 

Летом Минздрав предупреждал о риске тромбозов у трети переболевших COVID-19. Так, после болезни, по данным министерства, он развивается у 20-30% пациентов. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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