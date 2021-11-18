Врач заявила о риске тромбоза после коронавируса у молодых людей
Тромбоз после COVID-19 может образоваться в том числе у молодых людей, которые переболели в легкой форме, сообщила в интервью радио Sputnik врач-гематолог медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», — рассказала Ким.
По ее словам, в зоне повышенного риска образования тромбов находятся пациенты, у которых и до коронавируса были проблемы с сосудами. Ким отметила, что появление тромбов всегда опасно, но все зависит от места, где образовался тромб. Если он появился в мозге, то у человека будет инсульт, однако в зависимости от отдела мозга, где тромб образовался, инсульт может стать фатальным или пройдет с минимальными последствиями.
«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию (препараты, разжижающие кровь. — Ведомости). Это профилактирует образование тромбов. Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача», — добавила Ким.
Летом Минздрав предупреждал о риске тромбозов у трети переболевших COVID-19. Так, после болезни, по данным министерства, он развивается у 20-30% пациентов. Еще у 31,7% пациентов после болезни проявляется одышка. Еще 13,5% жалуются на кашель, а 12,7% – на боль в груди и тахикардию. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее говорил, что постковидный синдром у пациентов младше 60 лет может длиться два месяца.