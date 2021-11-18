Врач заявила о риске тромбоза после коронавируса у молодых людей

По ее словам, в зоне повышенного риска образования тромбов находятся пациенты, у которых и до коронавируса были проблемы с сосудами. Ким отметила, что появление тромбов всегда опасно, но все зависит от места, где образовался тромб. Если он появился в мозге, то у человека будет инсульт, однако в зависимости от отдела мозга, где тромб образовался, инсульт может стать фатальным или пройдет с минимальными последствиями.