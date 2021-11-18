СК возбудил дело против главы союза десантников Свердловской области

На сайте Союза десантников говорится, что Тетерин родился в Свердловске в 1966 г. С 1986 по 1988 гг. он служил в одной из частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане, участвовал в десятках боевых операций. Тетерин награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», является полным кавалером Почетного Ветеранского креста и Почетного Высшего Ветеранского креста, награжден орденом «Звезда Отечества». За активную общественную деятельность по соцподдержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи получил благодарность президента России. Тетерин является членом Общественной палаты Свердловской области.