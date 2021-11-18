СК возбудил дело против главы союза десантников Свердловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя свердловского отделения Союза десантников Урала Евгения Тетерина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК региона.
СК не сообщил детали уголовного дела «в интересах расследования». В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга агентству сообщили, что материалы дела против Тетерина поступили в суд, сегодня ему будет избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Портал e1.ru рассказал, что Тетерина задержали, он не согласен с обвинениями. Заседание суда, на котором Тетерину должны избрать меру пресечения, закрыли для журналистов, чтобы не разглашать данные предварительного следствия и медицинские показания подозреваемого.
На сайте Союза десантников говорится, что Тетерин родился в Свердловске в 1966 г. С 1986 по 1988 гг. он служил в одной из частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане, участвовал в десятках боевых операций. Тетерин награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», является полным кавалером Почетного Ветеранского креста и Почетного Высшего Ветеранского креста, награжден орденом «Звезда Отечества». За активную общественную деятельность по соцподдержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи получил благодарность президента России. Тетерин является членом Общественной палаты Свердловской области.