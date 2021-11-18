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СК возбудил дело против главы союза десантников Свердловской области

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против председателя свердловского отделения Союза десантников Урала Евгения Тетерина, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу СК региона.

СК не сообщил детали уголовного дела «в интересах расследования». В пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга агентству сообщили, что материалы дела против Тетерина поступили в суд, сегодня ему будет избрана мера пресечения. Уголовное дело возбуждено по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Портал e1.ru рассказал, что Тетерина задержали, он не согласен с обвинениями. Заседание суда, на котором Тетерину должны избрать меру пресечения, закрыли для журналистов, чтобы не разглашать данные предварительного следствия и медицинские показания подозреваемого. 

На сайте Союза десантников говорится, что Тетерин родился в Свердловске в 1966 г. С 1986 по 1988 гг. он служил в одной из частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане, участвовал в десятках боевых операций. Тетерин награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», является полным кавалером Почетного Ветеранского креста и Почетного Высшего Ветеранского креста, награжден орденом «Звезда Отечества». За активную общественную деятельность по соцподдержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи получил благодарность президента России. Тетерин является членом Общественной палаты Свердловской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных