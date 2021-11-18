Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма
Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — отметил Аксенов.
Новосельская занимает пост министра культуры Крыма с 2014 г. Она родилась в 1976 г. в Екатеринбурге, окончила музыкальное училище, консерваторию, магистратуру Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также РАНХиГС.
В 2009 г. стала заместителем министра культуры Крыма, в 2014 г. — министром. Новосельская была награждена несколькими медалями, почетными грамотами и премиями, в том числе медалью Минобороны «За возвращение Крыма» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Является заслуженным работником культуры.