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Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма

Ведомости

Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. 

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», — отметил Аксенов.

Новосельская занимает пост министра культуры Крыма с 2014 г. Она родилась в 1976 г. в Екатеринбурге, окончила музыкальное училище, консерваторию, магистратуру Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также РАНХиГС.

В 2009 г. стала заместителем министра культуры Крыма, в 2014 г. — министром. Новосельская была награждена несколькими медалями, почетными грамотами и премиями, в том числе медалью Минобороны «За возвращение Крыма» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Является заслуженным работником культуры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных