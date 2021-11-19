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Жители Дальнего Востока смогут увидеть самое долгое с XV века лунное затмение

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Самое долгое частное теневое затмение Луны с XV века произойдет 19 ноября, говорится на сайте «Роскосмоса». В России его смогут увидеть только жители Дальнего Востока. Явление можно будет наблюдать из Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

«В тень Земли в 12:04 мск погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды», — говорится в сообщении.

В госкорпорации рассказали, что затмение можно назвать «почти полным», потому что почти вся Луна зайдет в тень Земли и большая часть Луны приобретет красноватый оттенок.

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели, в это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если Луна оказывается посередине, то происходит солнечное затмение, если Земля, то лунное. Затмение Луны происходит в полнолуние.

В пресс-службе Московского планетария объяснили ТАСС, что жители России смогут наблюдать все фазы затмения только на Дальнем Востоке из-за расположения Луны. В это время она будет находиться под горизонтом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных