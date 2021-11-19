Жители Дальнего Востока смогут увидеть самое долгое с XV века лунное затмение
Самое долгое частное теневое затмение Луны с XV века произойдет 19 ноября, говорится на сайте «Роскосмоса». В России его смогут увидеть только жители Дальнего Востока. Явление можно будет наблюдать из Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.
«В тень Земли в 12:04 мск погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды», — говорится в сообщении.
В госкорпорации рассказали, что затмение можно назвать «почти полным», потому что почти вся Луна зайдет в тень Земли и большая часть Луны приобретет красноватый оттенок.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели, в это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если Луна оказывается посередине, то происходит солнечное затмение, если Земля, то лунное. Затмение Луны происходит в полнолуние.
В пресс-службе Московского планетария объяснили ТАСС, что жители России смогут наблюдать все фазы затмения только на Дальнем Востоке из-за расположения Луны. В это время она будет находиться под горизонтом.