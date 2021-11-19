Жители Дальнего Востока смогут увидеть самое долгое с XV века лунное затмение

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода с разницей в две недели, в это время Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если Луна оказывается посередине, то происходит солнечное затмение, если Земля, то лунное. Затмение Луны происходит в полнолуние.