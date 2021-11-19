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СМИ сообщили о госпитализации певицы Хлебниковой после пожара в Москве

Ведомости

Певица Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в доме в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной. Его площадь составила 10 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Певицу госпитализировали с ожогами, рассказал источник ТАСС. Собеседники «РИА Новости» уточнили, что Хлебникову госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления «продуктами горения».

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что из пожара были спасены пятеро, двоих из них передали врачам. В НИИ им. Склифосовского агентству рассказали, что Хлебникова находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным телеканала «360», врачи оценивают ее состояние как тяжелое и стабильное.

Марина Хлебникова – певица и ведущая, заслуженная артистка России. Самые известные ее песни – «Солнышко мое, вставай» и «Чашка кофею».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных