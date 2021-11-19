СМИ сообщили о госпитализации певицы Хлебниковой после пожара в Москве
Певица Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в доме в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной. Его площадь составила 10 кв. м.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Певицу госпитализировали с ожогами, рассказал источник ТАСС. Собеседники «РИА Новости» уточнили, что Хлебникову госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления «продуктами горения».
Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что из пожара были спасены пятеро, двоих из них передали врачам. В НИИ им. Склифосовского агентству рассказали, что Хлебникова находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данным телеканала «360», врачи оценивают ее состояние как тяжелое и стабильное.
Марина Хлебникова – певица и ведущая, заслуженная артистка России. Самые известные ее песни – «Солнышко мое, вставай» и «Чашка кофею».