СМИ сообщили о госпитализации певицы Хлебниковой после пожара в Москве

Певица Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в доме в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным МЧС, пожар произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной. Его площадь составила 10 кв. м.