Мишустин распределил дополнительные обязанности между тремя вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные полномочия между первым вице-премьером Андреем Белоусовым и вице-премьерами Дмитрием Григоренко и Дмитрием Чернышенко, говорится на сайте правительства. Такое решение было принято для оптимизации работы правительства по поручениям президента России Владимира Путина, достижению результатов нацпроектов и национальных целей развития, пояснили в кабмине.
Андрей Белоусов будут координировать работу по адаптации экономики России к глобальному энергопереходу. Мишустин в сентябре поручил разработать план конкретных действий в условиях низкоуглеродного развития, документ должен быть внесен в правительство до 15 декабря.
Дмитрий Григоренко займется совершенствованием структуры госаппарата, госкорпораций, коскомпаний, акционерных обществ с госучастием и автономных некоммерческих организаций, которые финансируются из бюджета. Также Григоренко будет координировать работу Аналитического центра при правительстве.
Дмитрий Чернышенко станет куратором АО «Национальные приоритеты», которая была создана для координации коммуникационной работы по нацпроектам, а также образовательного фонда «Талант и успех». Чернышенко будет обеспечивать взаимодействие с властями федеральной территории «Сириус», основа которой – образовательный центр «Сириус».
Ранее Путин сообщил, что вице-премьеры станут кураторами федеральных округов России. По мнению президента, такой подход обоснован: контакт с территориями и погружение в их проблемы будут более прочными и постоянными.
В июле Мишустин сообщил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Виктория Абрамченко будет курировать Сибирский ФО, Татьяна Голикова – Северо-Западный ФО, Дмитрий Григоренко – Центральный ФО, Юрий Борисов – Уральский ФО, Александр Новак – Северный Кавказ, Юрий Трутнев – Дальний Восток, Марат Хуснуллин – Южный ФО, Дмитрий Чернышенко – Приволжский ФО.