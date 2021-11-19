Мишустин распределил дополнительные обязанности между тремя вице-премьерами

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные полномочия между первым вице-премьером Андреем Белоусовым и вице-премьерами Дмитрием Григоренко и Дмитрием Чернышенко, говорится на сайте правительства. Такое решение было принято для оптимизации работы правительства по поручениям президента России Владимира Путина, достижению результатов нацпроектов и национальных целей развития, пояснили в кабмине.