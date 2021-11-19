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Общество

Австрия объявила общенациональный локдаун с 22 ноября

Ведомости

Канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что в стране с 22 ноября будет введен общенациональный локдаун для всех жителей из-за  высокой заболеваемости  COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с коронавирусом, передает ТАСС. 

«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», — сказал Шалленберг на пресс-конференции.

Помимо этого канцлер анонсировал подготовку к введению обязательной вакцинации в стране для всего населения с февраля следующего года. «»Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 г.», — отметил он. 

За прошедшие сутки в Австрии зафиксировано 15 145 новых случаев заболевания COVID-19 — это новый максимум для страны с начала пандемии, за сутки умерли 55 человек. Всего в стране на данный момент 152 179 заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По данным на 17 ноября, полную вакцинацию прошли 64,8% населения, или 5,8 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных