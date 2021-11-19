Австрия объявила общенациональный локдаун с 22 ноября

«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», — сказал Шалленберг на пресс-конференции.