Австрия объявила общенациональный локдаун с 22 ноября
Канцлер Австрии Александер Шалленберг объявил, что в стране с 22 ноября будет введен общенациональный локдаун для всех жителей из-за высокой заболеваемости COVID-19 и загруженности больничных коек пациентами с коронавирусом, передает ТАСС.
«Нам из-за серьезности ситуации ничего не остается, как ввести ограничения для всех, для защиты всех нас и нашей системы здравоохранения. С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря», — сказал Шалленберг на пресс-конференции.
Помимо этого канцлер анонсировал подготовку к введению обязательной вакцинации в стране для всего населения с февраля следующего года. «»Мы пришли к сложному решению — к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию. Оно должно начать действовать уже с февраля 2022 г.», — отметил он.
За прошедшие сутки в Австрии зафиксировано 15 145 новых случаев заболевания COVID-19 — это новый максимум для страны с начала пандемии, за сутки умерли 55 человек. Всего в стране на данный момент 152 179 заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По данным на 17 ноября, полную вакцинацию прошли 64,8% населения, или 5,8 млн человек.