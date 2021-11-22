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Умерла актриса Нина Русланова

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Народная артистка России Нина Русланова скончалась после длительной болезни на 76-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — сообщили в союзе.

Нина Русланова родилась в 1945 г. в городе Богодухове в Харьковской области. Русланова играла в Театре им. Е. Б. Вахтангова, Московском академическом театре им. В. Маяковского и Московском драматическом театре им. Р. Симонова.

Русланова сыграла множество ролей в кино и сериалах, в том числе в сериалах «Моя прекрасная няня», «Участок» и «Папины дочки». Русланова получила звание народной артистки РФ, стала лауреатом премии «Ника» в 1988, 1990, 2005 и 2011 гг., лауреатом премии «Чайка» в 2000 г., а также получила Гран-при Академии искусств Франции. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных