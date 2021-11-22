Умерла актриса Нина Русланова

Русланова сыграла множество ролей в кино и сериалах, в том числе в сериалах «Моя прекрасная няня», «Участок» и «Папины дочки». Русланова получила звание народной артистки РФ, стала лауреатом премии «Ника» в 1988, 1990, 2005 и 2011 гг., лауреатом премии «Чайка» в 2000 г., а также получила Гран-при Академии искусств Франции.