Умерла актриса Нина Русланова
Народная артистка России Нина Русланова скончалась после длительной болезни на 76-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — сообщили в союзе.
Нина Русланова родилась в 1945 г. в городе Богодухове в Харьковской области. Русланова играла в Театре им. Е. Б. Вахтангова, Московском академическом театре им. В. Маяковского и Московском драматическом театре им. Р. Симонова.
Русланова сыграла множество ролей в кино и сериалах, в том числе в сериалах «Моя прекрасная няня», «Участок» и «Папины дочки». Русланова получила звание народной артистки РФ, стала лауреатом премии «Ника» в 1988, 1990, 2005 и 2011 гг., лауреатом премии «Чайка» в 2000 г., а также получила Гран-при Академии искусств Франции.