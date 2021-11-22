Ученые с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» отправились в Россию
Участники научной экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного в Дании, отправились в Россию, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале. Ранее министерство рассказало, что на борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, в том числе гражданин Франции.
«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», — говорится в сообщении.
4 ноября посольство России в Копенгагене сообщило, что в Дании было задержано судно «Академик Иоффе» по иску третьей стороны из-за предыдущей деятельности корабля. Позднее стало известно, что иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Судно было задержано после возвращения из экспедиции. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю.
«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.