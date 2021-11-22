Ученые с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» отправились в Россию

4 ноября посольство России в Копенгагене сообщило, что в Дании было задержано судно «Академик Иоффе» по иску третьей стороны из-за предыдущей деятельности корабля. Позднее стало известно, что иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Судно было задержано после возвращения из экспедиции. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю.