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Ученые с задержанного в Дании судна «Академик Иоффе» отправились в Россию

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Участники научной экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного в Дании, отправились в Россию, сообщило Минобрнауки в своем Telegram-канале. Ранее министерство рассказало, что на борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, в том числе гражданин Франции. 

«Все участники научной экспедиции перемещены с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на борт «Академика Николая Страхова» и направляются в порт Калининграда», — говорится в сообщении.

4 ноября посольство России в Копенгагене сообщило, что в Дании было задержано судно «Академик Иоффе» по иску третьей стороны из-за предыдущей деятельности корабля. Позднее стало известно, что иск подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Судно было задержано после возвращения из экспедиции. Источник «Известий» в институте сообщил, что, предположительно, судно задолжало фрахтователю.

«Академик Иоффе» — научно-исследовательское судно длиной 117 м. Оно было построено в 1988 г. и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Судно имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Ранее по теме: В посольстве России назвали причину задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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