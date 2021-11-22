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В России за сутки выявили 35 681 случай коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрирован 35 681 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 24 октября. Также за сутки от COVID-19 скончался 1241 человек — минимум с 16 ноября.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 9 336 839 случаев заражения коронавирусом. 8 053 643 пациента выздоровели от COVID-19, 265 336 — скончались. 

В Москве за сутки выявили 2786 случаев заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 4000 случаев с 18 ноября. 848 пациентов за сутки были госпитализированы, 659 человек находятся на ИВЛ. 

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Санкт-Петербурге — 2215 случаев, Московской области — 1784, Самарской области — 1648, Краснодарском крае — 991, Крыму — 814 случаев.

По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных