В России за сутки выявили 35 681 случай коронавируса
За последние сутки в России зарегистрирован 35 681 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 24 октября. Также за сутки от COVID-19 скончался 1241 человек — минимум с 16 ноября.
За весь период пандемии в России зарегистрировано 9 336 839 случаев заражения коронавирусом. 8 053 643 пациента выздоровели от COVID-19, 265 336 — скончались.
В Москве за сутки выявили 2786 случаев заражения коронавирусом. Показатель держится ниже отметки в 4000 случаев с 18 ноября. 848 пациентов за сутки были госпитализированы, 659 человек находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом отмечается в Санкт-Петербурге — 2215 случаев, Московской области — 1784, Самарской области — 1648, Краснодарском крае — 991, Крыму — 814 случаев.
По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 50,2% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 66,4 млн человек, полностью привились 58,7 млн.