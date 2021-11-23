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В Болгарии 45 человек погибли в ДТП с автобусом

Ведомости

В Болгарии 45 человек погибли в ДТП с автобусом, среди погибших 12 детей, сообщило агентство Bgnes. По данным национального телевидения BNT, число погибших составляет 46 человек.

Авария произошла на автотрассе Струма на 31-км трассы София — Благоевград около 3:00 (4:00 по мск), пишет Bgnes. По данным агентства, в результате аварии произошел пожар. У пострадавших зафиксированы ожоги лица и верхних дыхательных путей, у двоих обожжены руки, еще у одного человека — перелом бедра. Руководитель ожогового отделения больницы Майя Аргирова пояснила, что люди получили травмы, когда выпрыгивали из окон автобуса. Всего в автобусе было 52 человека, из них семь выжили.

Что стало причиной аварии, не сообщается. По данным Bgnes на упомянутом участке дороги «много проблем». Движение на участке дороги, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных