В Болгарии 45 человек погибли в ДТП с автобусом
Авария произошла на автотрассе Струма на 31-км трассы София — Благоевград около 3:00 (4:00 по мск), пишет Bgnes. По данным агентства, в результате аварии произошел пожар. У пострадавших зафиксированы ожоги лица и верхних дыхательных путей, у двоих обожжены руки, еще у одного человека — перелом бедра. Руководитель ожогового отделения больницы Майя Аргирова пояснила, что люди получили травмы, когда выпрыгивали из окон автобуса. Всего в автобусе было 52 человека, из них семь выжили.
Что стало причиной аварии, не сообщается. По данным Bgnes на упомянутом участке дороги «много проблем». Движение на участке дороги, где произошла авария, перекрыт в обоих направлениях.