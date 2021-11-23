В Болгарии 45 человек погибли в ДТП с автобусом

Авария произошла на автотрассе Струма на 31-км трассы София — Благоевград около 3:00 (4:00 по мск), пишет Bgnes. По данным агентства, в результате аварии произошел пожар. У пострадавших зафиксированы ожоги лица и верхних дыхательных путей, у двоих обожжены руки, еще у одного человека — перелом бедра. Руководитель ожогового отделения больницы Майя Аргирова пояснила, что люди получили травмы, когда выпрыгивали из окон автобуса. Всего в автобусе было 52 человека, из них семь выжили.