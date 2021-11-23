На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения также не поддерживает. Переболевшими COVID-19 считаются те, у кого диагноз был подтвержден, добавил он. В Госдуме предложили создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались ко врачу или переболели бессимптомно. Предлагается выдавать таким людям QR-коды на полгода.