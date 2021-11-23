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Общество

На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу

Ведомости

Комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител начали работать в Камчатском крае, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин на оперативном совещании. Такая услуга платная, потому что она не предусмотрена территориальной программой госгарантий.

«Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции», — рассказал Кузьмин.

Губернатор Владимир Солодов заявил, что много людей переболели коронавирусом и не обращались к врачу, однако они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений. 

Ранее председатель комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что жители города, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения также не поддерживает. Переболевшими COVID-19 считаются те, у кого диагноз был подтвержден, добавил он. В Госдуме предложили создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались ко врачу или переболели бессимптомно. Предлагается выдавать таким людям QR-коды на полгода. 

Ранее по теме: В Госдуме предложили создать регистр россиян с антителами к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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