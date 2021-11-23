На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к коронавирусу
Комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител начали работать в Камчатском крае, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Кузьмин на оперативном совещании. Такая услуга платная, потому что она не предусмотрена территориальной программой госгарантий.
«Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции», — рассказал Кузьмин.
Губернатор Владимир Солодов заявил, что много людей переболели коронавирусом и не обращались к врачу, однако они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений.
Ранее председатель комитета по здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что жители города, которые переболели COVID-19, но не обращались к врачу, смогут получить QR-коды для посещения общественных мест.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов не поддержал такую инициативу и напомнил, что Всемирная организация здравоохранения также не поддерживает. Переболевшими COVID-19 считаются те, у кого диагноз был подтвержден, добавил он. В Госдуме предложили создать регистр россиян, у которых есть антитела к коронавирусу, но которые не обращались ко врачу или переболели бессимптомно. Предлагается выдавать таким людям QR-коды на полгода.