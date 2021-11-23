Эксперт заявил об окончании четвертой волны коронавируса в России

По данным ДНКОМ, за прошлую неделю доля положительных ПЦР-тестов в Москве снизилась в 5% до 4%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 3% до 1%, в ЦФО — с 10% до 8%, в УФО — с 8% до 2%, в ЮФО — с 5% до 4%. Однако в СКФО показатель вырос с 7% до 14%. По данным тестов, взятых в поликлиниках (90% заказчиков центра находятся в Московском регионе), в первую неделю ноября доля положительных ПЦР-тестов составила 29%, во вторую — 18%, в третью — 15%.