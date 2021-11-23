Эксперт заявил об окончании четвертой волны коронавируса в России
Четвертая волна заболеваемости коронавирусом в России заканчивается, доля положительных результатов ПЦР-тестов с 1 по 7 ноября составила 13%, с 8 по 14 ноября — 11%, а с 15 по 22 ноября — 6%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ПЦР-тестирования, предоставленные гендиректором центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андреем Исаевым.
«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает,— это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — заявил Исаев.
По данным ДНКОМ, за прошлую неделю доля положительных ПЦР-тестов в Москве снизилась в 5% до 4%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 3% до 1%, в ЦФО — с 10% до 8%, в УФО — с 8% до 2%, в ЮФО — с 5% до 4%. Однако в СКФО показатель вырос с 7% до 14%. По данным тестов, взятых в поликлиниках (90% заказчиков центра находятся в Московском регионе), в первую неделю ноября доля положительных ПЦР-тестов составила 29%, во вторую — 18%, в третью — 15%.
Исаев отметил, что четвертая волна заболеваемости стала самой короткой: небольшой подъем начался в середине сентября, пик был в октябре, а во второй половине ноября начался спад. Волна продлилась шесть-восемь недель. Третья волна коронавируса продолжалась больше восьми недель, а вторая началась в сентябре прошлого года, в январе пошла на спад, а ее «хвост» наблюдался в феврале.
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов заявил, что сейчас может показаться, что волна заболеваемости пошла на спад, однако это не повод расслабляться. По его мнению, показатель смертности более важный. По его словам, летальность от коронавируса растет с каждой волной из-за низкого коллективного иммунитета.