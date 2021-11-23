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Эксперт заявил об окончании четвертой волны коронавируса в России

Ведомости

Четвертая волна заболеваемости коронавирусом в России заканчивается, доля положительных результатов ПЦР-тестов с 1 по 7 ноября составила 13%, с 8 по 14 ноября — 11%, а с 15 по 22 ноября — 6%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ПЦР-тестирования, предоставленные гендиректором центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андреем Исаевым.

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает,— это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — заявил Исаев. 

По данным ДНКОМ, за прошлую неделю доля положительных ПЦР-тестов в Москве снизилась в 5% до 4%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 3% до 1%, в ЦФО — с 10% до 8%, в УФО — с 8% до 2%, в ЮФО — с 5% до 4%. Однако в СКФО показатель вырос с 7% до 14%. По данным тестов, взятых в поликлиниках (90% заказчиков центра находятся в Московском регионе), в первую неделю ноября доля положительных ПЦР-тестов составила 29%, во вторую — 18%, в третью — 15%. 

Исаев отметил, что четвертая волна заболеваемости стала самой короткой: небольшой подъем начался в середине сентября, пик был в октябре, а во второй половине ноября начался спад. Волна продлилась шесть-восемь недель. Третья волна коронавируса продолжалась больше восьми недель, а вторая началась в сентябре прошлого года, в январе пошла на спад, а ее «хвост» наблюдался в феврале. 

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов заявил, что сейчас может показаться, что волна заболеваемости пошла на спад, однако это не повод расслабляться. По его мнению, показатель смертности более важный. По его словам, летальность от коронавируса растет с каждой волной из-за низкого коллективного иммунитета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных