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СК выясняет обстоятельства смерти мужчины во время перелета из Египта в Самару

Ведомости

Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира самолета, который летел рейсом Шарм-эш-Шейх — Самара, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным самарского аэропорта, рейс авиакомпании S7 должен был прилететь по расписанию 22 ноября в 23:55, однако задержался и прибыл 23 ноября в 05:09. В авиакомпании сообщили, что во время выполнения рейса один из пассажиров после взлета отправился в туалет и «провел там много времени». Бортпроводники обнаружили его без сознания с признаками суицида и доложили командиру корабля. Он принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту в Каире. На рейсе были три медработника, в том числе реаниматолог, которые проводили реанимацию до приземления самолета.

В аэропорту Каира пассажира передали врачам, но, несмотря на реанимацию, он скончался. Информированный источник агентства сообщил, что мужчина пошел в туалет, заблокировал дверь изнутри и совершил суицид. Через 20 минут пассажиры и члены экипажа смогли открыть санузел и обнаружили его без признаков жизни. После приземления в Каире и консультаций тело погибшего переместили в багажный отсек и самолет вылетел в Самару. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных