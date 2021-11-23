СК выясняет обстоятельства смерти мужчины во время перелета из Египта в Самару
Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира самолета, который летел рейсом Шарм-эш-Шейх — Самара, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
По данным самарского аэропорта, рейс авиакомпании S7 должен был прилететь по расписанию 22 ноября в 23:55, однако задержался и прибыл 23 ноября в 05:09. В авиакомпании сообщили, что во время выполнения рейса один из пассажиров после взлета отправился в туалет и «провел там много времени». Бортпроводники обнаружили его без сознания с признаками суицида и доложили командиру корабля. Он принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту в Каире. На рейсе были три медработника, в том числе реаниматолог, которые проводили реанимацию до приземления самолета.
В аэропорту Каира пассажира передали врачам, но, несмотря на реанимацию, он скончался. Информированный источник агентства сообщил, что мужчина пошел в туалет, заблокировал дверь изнутри и совершил суицид. Через 20 минут пассажиры и члены экипажа смогли открыть санузел и обнаружили его без признаков жизни. После приземления в Каире и консультаций тело погибшего переместили в багажный отсек и самолет вылетел в Самару.