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Бастрыкин назвал число возбужденных уголовных дел за фейки о коронавирусе

Ведомости

Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.

«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Расследование уже завершено по 34 уголовным делам, следует из статистики Следственного комитета.

В июне текущего года аналитики назвали вред вакцин от коронавируса и псевдомедицинские слухи самыми популярными темами фейковых постов о коронавирусе, говорится в результатах исследования «Яндекс.Кью», РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения» вируса, отметили аналитики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных