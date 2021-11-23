Бастрыкин назвал число возбужденных уголовных дел за фейки о коронавирусе
Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ведомства Александра Бастрыкина.
«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Расследование уже завершено по 34 уголовным делам, следует из статистики Следственного комитета.
В июне текущего года аналитики назвали вред вакцин от коронавируса и псевдомедицинские слухи самыми популярными темами фейковых постов о коронавирусе, говорится в результатах исследования «Яндекс.Кью», РАНХиГС и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала. С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения» вируса, отметили аналитики.