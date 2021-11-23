Бастрыкин назвал число возбужденных уголовных дел за фейки о коронавирусе

«Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида», — сказал Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Расследование уже завершено по 34 уголовным делам, следует из статистики Следственного комитета.