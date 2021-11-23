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Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 4-5 рублей

Ведомости

«Гостевые» тарифы на разовые поездки в общественном транспорте Санкт-Петербурга вырастут на 5 руб. в 2022 г.: стоимость поездки на наземном транспорте составит 60 руб., на метро — 65 руб., говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга. Власти отметили, что по разовым билетам с учетом оплаты банковской картой сейчас совершается 14,5% всех поездок, преимущественно их используют туристы.

Стоимость одной поездки по единому электронному билету «Подорожник» вырастет на 4 руб.: одна поездка на метро будет стоить 45 руб., на наземном транспорте — 40 руб. С 1 апреля следующего года планируется ввести для «Подорожника» тариф «60 минут»: первая поездка на социальном маршруте наземного транспорта будет стоить 40 руб., вторая — 10 руб., а третья и последующие — бесплатно. 

При оплате проезда картой «Мир» поездка в метро будет стоить 40 руб. при оплате банковской картой в турникете и 41 руб. при оплате токенизированной банковской картой. При оплате проезда «Единой картой Петербуржца» стоимость поездки уменьшится на 4 руб. до 35 руб. при оплате в турникете, а при оплате токенизированной картой цена снизится на 2 руб., до 31 руб.

Стоимость проездных на месяц и повременных карт вырастет на 4%. Средняя стоимость проезда по проездному на месяц будет варьироваться от 31 до 33 руб., по повременным картам — от 28,5 до 35,8 руб. в зависимости от вида транспорта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных