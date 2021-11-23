Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 4-5 рублей

При оплате проезда картой «Мир» поездка в метро будет стоить 40 руб. при оплате банковской картой в турникете и 41 руб. при оплате токенизированной банковской картой. При оплате проезда «Единой картой Петербуржца» стоимость поездки уменьшится на 4 руб. до 35 руб. при оплате в турникете, а при оплате токенизированной картой цена снизится на 2 руб., до 31 руб.