Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 4-5 рублей
«Гостевые» тарифы на разовые поездки в общественном транспорте Санкт-Петербурга вырастут на 5 руб. в 2022 г.: стоимость поездки на наземном транспорте составит 60 руб., на метро — 65 руб., говорится на сайте администрации Санкт-Петербурга. Власти отметили, что по разовым билетам с учетом оплаты банковской картой сейчас совершается 14,5% всех поездок, преимущественно их используют туристы.
Стоимость одной поездки по единому электронному билету «Подорожник» вырастет на 4 руб.: одна поездка на метро будет стоить 45 руб., на наземном транспорте — 40 руб. С 1 апреля следующего года планируется ввести для «Подорожника» тариф «60 минут»: первая поездка на социальном маршруте наземного транспорта будет стоить 40 руб., вторая — 10 руб., а третья и последующие — бесплатно.
При оплате проезда картой «Мир» поездка в метро будет стоить 40 руб. при оплате банковской картой в турникете и 41 руб. при оплате токенизированной банковской картой. При оплате проезда «Единой картой Петербуржца» стоимость поездки уменьшится на 4 руб. до 35 руб. при оплате в турникете, а при оплате токенизированной картой цена снизится на 2 руб., до 31 руб.
Стоимость проездных на месяц и повременных карт вырастет на 4%. Средняя стоимость проезда по проездному на месяц будет варьироваться от 31 до 33 руб., по повременным картам — от 28,5 до 35,8 руб. в зависимости от вида транспорта.