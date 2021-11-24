«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Первый гол в матче забил игрок шведского клуба Сорен Риекс на 28-й минуте. Ответный мяч в ворота «Мальме» с пенальти отправил Ярослав Ракицкий (90). Еще один пенальти не смог реализовать Артем Дзюба (53). С 86-й минуты петербургский клуб играл вдесятером — за вторую желтую карточку поле покинул защитник Дмитрий Чистяков.