«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Футболисты петербургского клуба «Зенит» сыграли вничью со шведским «Мальме» со счетом 1:1 и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Матч пятого тура группы Н Лиги чемпионов прошел 23 ноября в Швеции.
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Первый гол в матче забил игрок шведского клуба Сорен Риекс на 28-й минуте. Ответный мяч в ворота «Мальме» с пенальти отправил Ярослав Ракицкий (90). Еще один пенальти не смог реализовать Артем Дзюба (53). С 86-й минуты петербургский клуб играл вдесятером — за вторую желтую карточку поле покинул защитник Дмитрий Чистяков.
По итогам пяти туров «Зенит» занимает третью строчку группы Н, имея в активе четыре очка. В плей-офф Лиги чемпионов из группы отправятся лондонский «Челси» и туринский «Ювентус», набравшие по 12 очков.