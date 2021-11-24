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Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени

Ведомости

Сотрудник Следственного комитета России в Тюмени сбил насмерть двоих дорожных рабочих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. В управлении ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, виновник ДТП был пьян.

«Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54, в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Проверка на трезвость водителя на месте ДТП показала, по предварительным данным, 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В пресс-службе Следственного управления сообщили, что ДТП совершил сотрудник ведомства. Возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одному погибшему был 61 год, другому – «примерно 30-35», отметили в ГИБДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных