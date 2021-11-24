Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени

Проверка на трезвость водителя на месте ДТП показала, по предварительным данным, 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В пресс-службе Следственного управления сообщили, что ДТП совершил сотрудник ведомства. Возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одному погибшему был 61 год, другому – «примерно 30-35», отметили в ГИБДД.