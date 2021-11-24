Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени
Сотрудник Следственного комитета России в Тюмени сбил насмерть двоих дорожных рабочих, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. В управлении ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, виновник ДТП был пьян.
«Вчера в 23.00 на улице Федюнинского, 54, в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Проверка на трезвость водителя на месте ДТП показала, по предварительным данным, 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В пресс-службе Следственного управления сообщили, что ДТП совершил сотрудник ведомства. Возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Одному погибшему был 61 год, другому – «примерно 30-35», отметили в ГИБДД.