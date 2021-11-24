Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Больше всего номинаций у джазового музыканта Джона Батиста — 11. Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. могут получить по восемь премий, Билли Айлиш и Оливия Родриго представлены в семи номинациях. Рэпер Jay-Z номинирован в трех категориях. За всю карьеру он был номинирован на премию 83 раза. Это новый рекорд «Грэмми». Одну номинацию на премию также получил 44-й президент США Барак Обама. Его мемуары «Земля обетованная» (A Promised Land) представлены в категории «За лучший разговорный альбом».