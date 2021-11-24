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Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

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Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов премии «Грэмми» 2021 г. Победителей в 86 категориях объявят 31 января 2022 г. Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

В категории «Альбом года» представлены десять пластинок: We Are (Джон Батист), Love For Sale (Тони Беннетт и Леди Гага), Justice (Джастин Бибер), Planet Her (Doja Cat), Happier Than Ever (Билли Айлиш), Back Of My Mind (H.E.R.), Montero (Lil Nas X), Sour (Оливия Родриго), Evermore (Тэйлор Свифт) и Donda (Канье Уэст).

Номинантами категории «Лучшая запись» стали АВВА с композицией I Still Have Faith in You, Джон Батист (Freedom), Тони Беннетт и Леди Гага (I Get A Kick Out of You), Джастин Бибер, Дэниел Цезарь и Гивеон (Peaches), Брэнди Карлайл (Right On Time), Doja Cat и SZA (Kiss Me More), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Lil Nas X (Montero), Оливия Родриго (drivers License) и Silk Sonic (Leave The Door Open).

В категории «Песня года» представлены композиции Bad Habits (Эд Ширан), A Beautiful Noise (Алиша Кис и Бренди Карлайл), drivers license (Оливия Родриго), Fight for You (H.E.R.), Happier Than Ever (Билли Айлиш), Kiss Me More (Doja Cat и SZA), Leave the Door Open (Silk Sonic), Montero (Lil Nas X) и Peaches (Джастин Бибер).

Больше всего номинаций у джазового музыканта Джона Батиста — 11. Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R. могут получить по восемь премий, Билли Айлиш и Оливия Родриго представлены в семи номинациях. Рэпер Jay-Z номинирован в трех категориях. За всю карьеру он был номинирован на премию 83 раза. Это новый рекорд «Грэмми». Одну номинацию на премию также получил 44-й президент США Барак Обама. Его мемуары «Земля обетованная» (A Promised Land) представлены в категории «За лучший разговорный альбом».

В прошлом году церемония вручения музыкальной премии прошла без зрителей из-за коронавирусных ограничений. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе на пяти сценах у спортивно-развлекательного комплекса Staples Center. Премии вручались за период с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г. Церемония должна была состояться 31 января, однако ее пришлось перенести в связи со сложной ситуацией с COVID-19 в Калифорнии.

Ранее по теме: «Грэмми» без зрителей: как вручали главную музыкальную награду

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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