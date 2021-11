Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Номинантами категории «Лучшая запись» стали АВВА с композицией I Still Have Faith in You, Джон Батист (Freedom), Тони Беннетт и Леди Гага (I Get A Kick Out of You), Джастин Бибер, Дэниел Цезарь и Гивеон (Peaches), Брэнди Карлайл (Right On Time), Doja Cat и SZA (Kiss Me More), Билли Айлиш (Happier Than Ever), Lil Nas X (Montero), Оливия Родриго (drivers License) и Silk Sonic (Leave The Door Open).