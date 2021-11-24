На Среднем Урале проработают вопрос введения QR-кодов в транспорте

С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси, и межрегиональные перевозки.