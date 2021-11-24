На Среднем Урале проработают вопрос введения QR-кодов в транспорте
Власти Свердловской области прорабатывают возможное введение QR-кодов в общественном транспорте, сообщил в ходе брифинга вице-губернатор Павел Креков. Трансляция брифинга велась в группе правительства региона во «ВКонтакте».
«Мы прорабатываем, как я уже говорил, тему, связанную с введением QR-кодирования в общественном транспорте», — сказал он. Креков отметил, что к общественному транспорту относится не только муниципальный транспорт, но и междугородний, поэтому власти могут принять решения по отдельным видам транспорта.
На заседании оперативного штаба было дано поручение сотрудникам министерства общественной безопасности и министерства транспорта поехать в Татарстан и изучить опыт введения QR-кодов там. Анализ этого опыта будет учитываться при принятии решения, так же как эпидемическая ситуация в регионе.
Председатель Общественной палаты области Александр Левин заявил, что законопроект о введении QR-кодов на федеральном уровне в общественных местах и на транспорте «нужно принимать однозначно», пишет ТАСС.
С 22 ноября в Татарстане лица старше 18 лет не могут пользоваться общественным транспортом без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, перенесение этого заболевания в течение последних шести месяцев, наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного максимум три дня назад, или медотвода от соответствующей прививки. Требование распространяется на весь общественный транспорт, кроме такси, и межрегиональные перевозки.
За пол дня 22 ноября в общественном транспорте Казани выявили более 1500 человек без QR-кодов. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что в первый день введения QR-кодов пассажиропоток в общественном транспорте снизился в среднем на 20-30%. Часть жителей города пересели на личные автомобили и такси.