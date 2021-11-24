Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал свою точку зрения по поводу Единого госэкзамена, Минпросвещения и Минобрнауки прислушиваются ко всем мнениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно-важным вопросам и темам <…> Он высказал свою точку зрения. Я уверен, что наше Министерство просвещения, Министерство образования внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — сказал Песков.
Вчера Бастрыкин заявил, что в России нужно отменить ЕГЭ и возродить советскую систему образования. Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». Также Бастрыкин раскритиковал дистанционное образование, потому что из-за него, по его мнению, теряется контакт преподавателя и студента, и заявил, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей.
В марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал невозможной полную отмену ЕГЭ в России. В то же время он отметил, что власти в будущем рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.