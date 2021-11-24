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Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин высказал свою точку зрения по поводу Единого госэкзамена, Минпросвещения и Минобрнауки прислушиваются ко всем мнениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно-важным вопросам и темам <…> Он высказал свою точку зрения. Я уверен, что наше Министерство просвещения, Министерство образования внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», — сказал Песков.

Вчера Бастрыкин заявил, что в России нужно отменить ЕГЭ и возродить советскую систему образования. Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». Также Бастрыкин раскритиковал дистанционное образование, потому что из-за него, по его мнению, теряется контакт преподавателя и студента, и заявил, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей. 

В марте глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал невозможной полную отмену ЕГЭ в России. В то же время он отметил, что власти в будущем рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение. 

Ранее по теме: Глава СК заявил о необходимости отмены ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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