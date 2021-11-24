Песков прокомментировал призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ

Вчера Бастрыкин заявил, что в России нужно отменить ЕГЭ и возродить советскую систему образования. Глава СК также заявил о необходимости убрать «бакалавриаты и специалитеты». Он напомнил, что в советское время люди сначала учились в школе, затем — в техникуме, и все «прекрасно было и работало». Также Бастрыкин раскритиковал дистанционное образование, потому что из-за него, по его мнению, теряется контакт преподавателя и студента, и заявил, что высшее образование должно быть бесплатным и доступным для людей из простых семей.