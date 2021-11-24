В Ивановской области ФСБ обнаружила канал нелегальной миграции из Китая и Вьетнама

Ранее ФСБ сообщила, что пресекла деятельность преступной группировки, которая легализовывала мигрантов в России, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России. Участники группировки искали россиян, которые были готовы за деньги оформить фиктивный брак или отцовство с иностранными гражданами, после чего через сотрудников ЗАГСов в разных городах оформляли мигрантам гражданство.