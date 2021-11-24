В Ивановской области ФСБ обнаружила канал нелегальной миграции из Китая и Вьетнама
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ивановской области выявило канал нелегальной миграции, по которому в Россию попали более 50 граждан Китая и Вьетнама, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Силовики задержали двоих жителей Ярославской области и жителя Подмосковья по подозрению в организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые в корыстных целях организовали незаконную миграцию из Китая и Вьетнама в Россию. Они предоставляли в управление по вопросам миграции поддельные документы о приеме иностранцев на работу как высококвалифицированных специалистов.
Сотрудники ведомства проводят следственные действия и ищут других участников преступной группы и мигрантов, которые незаконно въехали в Россию. Подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 500 000 руб.
Ранее ФСБ сообщила, что пресекла деятельность преступной группировки, которая легализовывала мигрантов в России, в том числе через ЗАГСы. По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали мигрантам сделать поддельные документы, заключить фиктивные браки и установить отцовство над детьми с российским гражданством, чтобы оформить иностранцам гражданство России. Участники группировки искали россиян, которые были готовы за деньги оформить фиктивный брак или отцовство с иностранными гражданами, после чего через сотрудников ЗАГСов в разных городах оформляли мигрантам гражданство.