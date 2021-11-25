Клеточный иммунитет от «Спутника М» превысил 93%

«Спутник М» был зарегистрирован вчера. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в гражданский оборот он может поступить в конце декабря этого года. Лица до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или других законных представителей, те, кто старше, — по собственному желанию.