Клеточный иммунитет от «Спутника М» превысил 93%
Клеточный иммунитет после вакцинации предназначенным для лиц 12-17 лет препаратом «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») составил 93,2%, следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.
«Иммунизация препаратом "Гам-Ковид-Вак-М" формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — говорится в документе. При этом защитный титр антител и продолжительность защиты пока не известны, уточняется там.
Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний. В последних двух случаях сделать прививку можно спустя две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.
Вакцину вводят внутримышечно в два этапа с промежутком в три недели. Побочные эффекты преимущественно легкие или средние. Так, у получивших препарат могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, дислепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.
«Спутник М» был зарегистрирован вчера. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в гражданский оборот он может поступить в конце декабря этого года. Лица до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или других законных представителей, те, кто старше, — по собственному желанию.
Препарат еще находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.