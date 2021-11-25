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Клеточный иммунитет от «Спутника М» превысил 93%

Ведомости

Клеточный иммунитет после вакцинации предназначенным для лиц 12-17 лет препаратом «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») составил 93,2%, следует из инструкции к препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.

«Иммунизация препаратом "Гам-Ковид-Вак-М" формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — говорится в документе. При этом защитный титр антител и продолжительность защиты пока не известны, уточняется там.

Противопоказаниями к применению «Спутника М» являются гиперчувствительность к одному из компонентов препарата, тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и обострение хронических заболеваний. В последних двух случаях сделать прививку можно спустя две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии.

Вакцину вводят внутримышечно в два этапа с промежутком в три недели. Побочные эффекты преимущественно легкие или средние. Так, у получивших препарат могут в течение трех дней наблюдаться озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, утомляемость, головная боль, болезненность в месте укола, гиперемия и отечность. Реже наблюдаются тошнота, дислепсия, заложенность носа, увеличение лимфоузлов, панические атаки, аллергия, кратковременное изменение анализов крови.

«Спутник М» был зарегистрирован вчера. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в гражданский оборот он может поступить в конце декабря этого года. Лица до 15 лет смогут сделать прививку с разрешения родителей или других законных представителей, те, кто старше, — по собственному желанию.

Препарат еще находится на третьей фазе клинических испытаний, в ней должны принять участие 3000 подростков: 2400 получат вакцину, 600 — плацебо. 19 ноября заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в рамках третьей фазы испытаний уже 400 детей получили первый компонент вакцины.

Ранее по теме: Что стало известно о новой вакцине для подростков «Спутник М»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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