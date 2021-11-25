В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус обнаружили у 33 796 россиян, следует из статистики оперштаба. Показатель снова вырос после снижения, наблюдаемого два дня подряд. Общее число зараженных за время пандемии достигло 9 468 189 человек.
Умерли в течение последних 24 часов 1238 граждан с COVID-19, их совокупное количество теперь составляет 269 057. Выздоровели за сутки 38 450 пациентов с коронавирусом, за все время — 8 164 826. Таким образом, сейчас COVID-19 болеют 1 034 306 жителей страны.
Вчера инфекцию выявили у 33 558 россиян. Это минимальное значение с 16 октября. Скончались 1240 граждан с COVID-19.
В Москве за сутки обнаружили 3349 зараженных. Перед этим три дня подряд показатель не превышал 3000. Умерли 92 человека. Общее число заболевших за время пандемии в столице достигло 1 930 050, скончавшихся — 33 727.
Наиболее высокая динамика заражений зафиксирована также в Санкт-Петербурге (+1538), Московской (+1483) и Самарской (+1215) областях, а также в Краснодарском крае (+790).
По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Первую из двух доз вакцины получили 66,4 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.