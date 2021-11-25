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В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки коронавирус обнаружили у 33 796 россиян, следует из статистики оперштаба. Показатель снова вырос после снижения, наблюдаемого два дня подряд. Общее число зараженных за время пандемии достигло 9 468 189 человек.

Умерли в течение последних 24 часов 1238 граждан с COVID-19, их совокупное количество теперь составляет 269 057. Выздоровели за сутки 38 450 пациентов с коронавирусом, за все время — 8 164 826. Таким образом, сейчас COVID-19 болеют 1 034 306 жителей страны.

Вчера инфекцию выявили у 33 558 россиян. Это минимальное значение с 16 октября. Скончались 1240 граждан с COVID-19.

В Москве за сутки обнаружили 3349 зараженных. Перед этим три дня подряд показатель не превышал 3000. Умерли 92 человека. Общее число заболевших за время пандемии в столице достигло 1 930 050, скончавшихся — 33 727.

Наиболее высокая динамика заражений зафиксирована также в Санкт-Петербурге (+1538), Московской (+1483) и Самарской (+1215) областях, а также в Краснодарском крае (+790).

По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 50,2% при цели в 80%. Первую из двух доз вакцины получили 66,4 млн россиян, полный курс вакцинации прошли 58,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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