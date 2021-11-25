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Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь на место происшествия вместе с главой Ростехнадзора Александром Трембицким для организации спасательных работ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня трагические новости из Кемерово. Шахта "Листвяжная". Президент уже получил доклад от губернатора Цивилева. Также президент говорил по телефону с министром МЧС Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ», — сообщил Песков. 

Президент также дал поручения губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву и руководителю министерства организовать помощь пострадавшим и сделать все для продолжения спасательной операции. Путин выразил соболезнования семьям погибших горняков и надеется, что удастся спасти тех, кто еще остается под землей. «Он  условился, что дальше его и Цивилев будет информировать, и Чуприян после того как он уже там рекогносцировку на месте проведет, тоже будет докладывать главе государства», — добавил Песков.

Ранее сегодня стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария, в результате которой пострадали около 50 человек и погибли 11. Из 285 горняков 237 поднялись на поверхность, судьба еще 40 человек неизвестна. 

Официально причина произошедшего пока не названа. По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины. СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее по теме: Авария на шахте в Кемеровской области. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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