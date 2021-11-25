Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе

Президент также дал поручения губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву и руководителю министерства организовать помощь пострадавшим и сделать все для продолжения спасательной операции. Путин выразил соболезнования семьям погибших горняков и надеется, что удастся спасти тех, кто еще остается под землей. «Он условился, что дальше его и Цивилев будет информировать, и Чуприян после того как он уже там рекогносцировку на месте проведет, тоже будет докладывать главе государства», — добавил Песков.