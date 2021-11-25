Путин поручил организовать помощь пострадавшим на шахте в Кузбассе
Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь на место происшествия вместе с главой Ростехнадзора Александром Трембицким для организации спасательных работ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня трагические новости из Кемерово. Шахта "Листвяжная". Президент уже получил доклад от губернатора Цивилева. Также президент говорил по телефону с министром МЧС Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ», — сообщил Песков.
Президент также дал поручения губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву и руководителю министерства организовать помощь пострадавшим и сделать все для продолжения спасательной операции. Путин выразил соболезнования семьям погибших горняков и надеется, что удастся спасти тех, кто еще остается под землей. «Он условился, что дальше его и Цивилев будет информировать, и Чуприян после того как он уже там рекогносцировку на месте проведет, тоже будет докладывать главе государства», — добавил Песков.
Ранее сегодня стало известно, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария, в результате которой пострадали около 50 человек и погибли 11. Из 285 горняков 237 поднялись на поверхность, судьба еще 40 человек неизвестна.
Официально причина произошедшего пока не названа. По данным источника «Интерфакса» в службах технического надзора Кемеровской области, перед пожаром в вентиляционном штреке шахты на глубине 250 м прогремел взрыв. Его причина пока не установлена. По предварительным данным, на первом месте версия о неисправности оборудования и природные причины. СКР по Кемеровской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).