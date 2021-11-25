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Общество

Правила передвижения внутри ЕС изменят из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Ведомости

Европейский союз в ближайшее время изменит правила пересечения внутренних границ на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом заявила в интервью газете La Razon еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

«Через несколько дней будут изменены правила пересечения границ ЕС. Ухудшение ситуации с пандемией требует обновления информации, которой обмениваются государства», — сказала чиновница, не уточнив, какие именно ограничения будут введены. В ЕС с июля работает система цифровых ковид-сертификатов, которые позволяют гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории сообщества и шенгенского пространства.

По ее словам, в декабре и январе нагрузка на национальные системы здравоохранения в ЕС возрастет, поэтому странам, в которых вакцинировано менее 80% граждан, придется ужесточить меры профилактики распространения COVID-19. По словам Кириакидес, в Брюсселе наблюдают за ситуацией «с большим беспокойством» — так, средний показатель заболеваемости в ЕС составляет 473 случая на 100 000 жителей, при этом чаще всего заболевают дети в возрасте до 15 лет.

В ноябре директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе из-за COVID-19 зимой может погибнуть около полумиллиона человек в Европе, если страны не ужесточат ограничения. По его словам, четвертая волна пандемии на континенте наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе планируют ввести общие требования к справкам о вакцинации от COVID-19 для въезжающих на территорию сообщества. Ожидается, что Еврокомиссия предложит государствам ограничить срок действия таких документов девятью месяцами, после чего туристам нужно будет ревакцинироваться. Сейчас беспрепятственно попасть в ЕС могут туристы, привитые вакциной, одобренной регулятором ЕС — Европейским агентством лекарственных средств. По данным Bloomberg, Еврокомиссия также рекомендует с 10 января начать принимать туристов, вакцинированных препаратом, разрешенным ВОЗ. Ни одна российская вакцина пока не получила одобрения ни от европейского регулятора, ни от ВОЗ; сертификация последней ожидается до конца года.

Ранее по теме: В ЕС могут ограничить срок действия справки о вакцинации для туристов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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