Правила передвижения внутри ЕС изменят из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Европейский союз в ближайшее время изменит правила пересечения внутренних границ на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом заявила в интервью газете La Razon еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
«Через несколько дней будут изменены правила пересечения границ ЕС. Ухудшение ситуации с пандемией требует обновления информации, которой обмениваются государства», — сказала чиновница, не уточнив, какие именно ограничения будут введены. В ЕС с июля работает система цифровых ковид-сертификатов, которые позволяют гражданам и резидентам ЕС свободно передвигаться по всей территории сообщества и шенгенского пространства.
По ее словам, в декабре и январе нагрузка на национальные системы здравоохранения в ЕС возрастет, поэтому странам, в которых вакцинировано менее 80% граждан, придется ужесточить меры профилактики распространения COVID-19. По словам Кириакидес, в Брюсселе наблюдают за ситуацией «с большим беспокойством» — так, средний показатель заболеваемости в ЕС составляет 473 случая на 100 000 жителей, при этом чаще всего заболевают дети в возрасте до 15 лет.
В ноябре директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что в Европе из-за COVID-19 зимой может погибнуть около полумиллиона человек в Европе, если страны не ужесточат ограничения. По его словам, четвертая волна пандемии на континенте наблюдается из-за приближения холодов, низких показателей вакцинации в ряде стран и появления более заразных штаммов.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе планируют ввести общие требования к справкам о вакцинации от COVID-19 для въезжающих на территорию сообщества. Ожидается, что Еврокомиссия предложит государствам ограничить срок действия таких документов девятью месяцами, после чего туристам нужно будет ревакцинироваться. Сейчас беспрепятственно попасть в ЕС могут туристы, привитые вакциной, одобренной регулятором ЕС — Европейским агентством лекарственных средств. По данным Bloomberg, Еврокомиссия также рекомендует с 10 января начать принимать туристов, вакцинированных препаратом, разрешенным ВОЗ. Ни одна российская вакцина пока не получила одобрения ни от европейского регулятора, ни от ВОЗ; сертификация последней ожидается до конца года.