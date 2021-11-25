Правила передвижения внутри ЕС изменят из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Ранее стало известно, что в Евросоюзе планируют ввести общие требования к справкам о вакцинации от COVID-19 для въезжающих на территорию сообщества. Ожидается, что Еврокомиссия предложит государствам ограничить срок действия таких документов девятью месяцами, после чего туристам нужно будет ревакцинироваться. Сейчас беспрепятственно попасть в ЕС могут туристы, привитые вакциной, одобренной регулятором ЕС — Европейским агентством лекарственных средств. По данным Bloomberg, Еврокомиссия также рекомендует с 10 января начать принимать туристов, вакцинированных препаратом, разрешенным ВОЗ. Ни одна российская вакцина пока не получила одобрения ни от европейского регулятора, ни от ВОЗ; сертификация последней ожидается до конца года.