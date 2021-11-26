Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 51,8%

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной: за неделю она ухудшилась в 13 регионах, среди которых Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Оренбургская область, Приморский край, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Сахалинская область, Ставропольский край, Чечня и Чувашия. Улучшилась ситуация с заболеваемостью в двух регионах – республике Алтай и Калмыкии. В целом по стране за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 000 населения, добавила Голикова.