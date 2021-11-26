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Общество

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 51,8%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 51,8%, прививку первым компонентом вакцины сделали 69,5 млн человек, полностью привились 60,8 млн, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Неделей ранее показатель составлял 50,2%.

«У нас есть регионы-лидеры, где этот показатель (коллективного иммунитета. – Ведомости) выше 70%. Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%», — рассказала Голикова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной: за неделю она ухудшилась в 13 регионах, среди которых Волгоградская область, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Оренбургская область, Приморский край, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Сахалинская область, Ставропольский край, Чечня и Чувашия. Улучшилась ситуация с заболеваемостью в двух регионах – республике Алтай и Калмыкии. В целом по стране за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 000 населения, добавила Голикова.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Вчера была зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей 12-17 лет «Спутник М». Также клинические испытания проходят еще несколько препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных