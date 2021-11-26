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Общество

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Ведомости

Главный санитарный врач Свердловской области ввел в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, жители области старше 60 лет должны сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса до 27 декабря, вторым – до 27 января 2022 г.

В документе говорится, что с 15 по 21 ноября заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 1,7%. Больше всего показатель вырос в группе людей пожилого возраста: рост регистрировался с 4 ноября и стабилизировался на высокой отметке. Также за весь период пандемии среди людей старше 60 лет зафиксирована самая высокая летальность – более 80% смертей от заболевания COVID-19. При этом охват вакцинацией в этой группе населения недостаточный – 48,2%, добавил главный санитарный врач области.

Ранее обязательную вакцинацию людей старше 60 лет ввели несколько регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Кемеровской, Пензенской и Нижегородской областях.

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области было выявлено 724 случая заражения коронавирусом. 476 человек вылечились от коронавируса, 32 – скончались за сутки. За весь период в регионе зарегистрировали 176 415 случаев заражения. Коллективный иммунитет к коронавирусу в области составляет 46,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных