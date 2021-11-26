В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Главный санитарный врач Свердловской области ввел в регионе обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.
Согласно документу, жители области старше 60 лет должны сделать прививку первым компонентом вакцины от коронавируса до 27 декабря, вторым – до 27 января 2022 г.
В документе говорится, что с 15 по 21 ноября заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 1,7%. Больше всего показатель вырос в группе людей пожилого возраста: рост регистрировался с 4 ноября и стабилизировался на высокой отметке. Также за весь период пандемии среди людей старше 60 лет зафиксирована самая высокая летальность – более 80% смертей от заболевания COVID-19. При этом охват вакцинацией в этой группе населения недостаточный – 48,2%, добавил главный санитарный врач области.
Ранее обязательную вакцинацию людей старше 60 лет ввели несколько регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Кемеровской, Пензенской и Нижегородской областях.
По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области было выявлено 724 случая заражения коронавирусом. 476 человек вылечились от коронавируса, 32 – скончались за сутки. За весь период в регионе зарегистрировали 176 415 случаев заражения. Коллективный иммунитет к коронавирусу в области составляет 46,4%.