В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В документе говорится, что с 15 по 21 ноября заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла на 1,7%. Больше всего показатель вырос в группе людей пожилого возраста: рост регистрировался с 4 ноября и стабилизировался на высокой отметке. Также за весь период пандемии среди людей старше 60 лет зафиксирована самая высокая летальность – более 80% смертей от заболевания COVID-19. При этом охват вакцинацией в этой группе населения недостаточный – 48,2%, добавил главный санитарный врач области.