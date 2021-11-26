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Общество

Большинство россиян поддержали массовую вакцинацию от коронавируса

Ведомости

55% россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, 32% респондентов выступили против нее, а 9% отнеслись к ней безразлично, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов со всей России, 1000 жителей Москвы и 800 жителей Санкт-Петербурга.

Среди москвичей массовую вакцинацию от коронавируса поддерживают 63%, среди жителей Санкт-Петербурга – 64%. Также 54% респондентов заявили, что скорее положительно относятся к обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников ряда сфер экономики. 33% не поддерживают такую меру, 9% — относятся безразлично.

Более 60% опрошенных заявили, что смогут сделать прививку от коронавируса, если захотят, 9% высказали противоположное мнение, 4% респондентов не хотят прививаться, а 37% сказали, что уже вакцинировались, или затруднились ответить на вопрос.

Социологи отметили, что 65% респондентов согласны, что даже после вакцинации можно заболеть COVID-19, но течение болезни будет намного легче. Также 61% опрошенных поддержал мнение, что привитые от коронавируса умирают от него намного реже непривитых. 64% респондентов отметили, что призывать людей не делать прививку означает подвергать их жизнь и здоровье опасности.

С 30 октября по 7 ноября в России были введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов ввели обязательные QR-коды для посещения общественных мест. Также регионы ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для категорий людей с высоким риском заражения коронавирусом или смерти от него. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных