Большинство россиян поддержали массовую вакцинацию от коронавируса

Социологи отметили, что 65% респондентов согласны, что даже после вакцинации можно заболеть COVID-19, но течение болезни будет намного легче. Также 61% опрошенных поддержал мнение, что привитые от коронавируса умирают от него намного реже непривитых. 64% респондентов отметили, что призывать людей не делать прививку означает подвергать их жизнь и здоровье опасности.