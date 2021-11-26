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Общество

Суд удовлетворил иск о конфискации имущества экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей

Ведомости

Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, его родственникам и подконтрольным ему фирмам о конфискации имущества стоимостью более 120 млн руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие установило, что Соловьев с 2007 по 2016 г. получал доход, который явно превышал его официальный заработок и скрывал от декларирования. Экс-глава республики покупал на свое имя, на имя членов своей семьи и доверенных лиц дорогое имущество, в том числе недвижимость. Большую часть имущества Соловьев оформил на свою дочь, которая, по данным налоговой службы, не имела легальных источников дохода для его покупки.

Прокурор просил суд обратить в доход государства дом, квартиры, нежилые помещения, недостроенную недвижимость, земельные участки, автомобили, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты и другое дорогостоящее имущество стоимостью более 120 млн руб. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу.

Завьяловский районный суд Удмуртии признал Соловьева виновным в получении взяток и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2020 г. Суд установил, что Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. за выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. Соловьев занимал пост главы Удмуртии в 2014-2017 гг.

Ранее по теме: Суд освободил из колонии осужденного за взятки экс-главу Удмуртии Соловьева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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