Суд удовлетворил иск о конфискации имущества экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей
Индустриальный районный суд Ижевска удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, его родственникам и подконтрольным ему фирмам о конфискации имущества стоимостью более 120 млн руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Следствие установило, что Соловьев с 2007 по 2016 г. получал доход, который явно превышал его официальный заработок и скрывал от декларирования. Экс-глава республики покупал на свое имя, на имя членов своей семьи и доверенных лиц дорогое имущество, в том числе недвижимость. Большую часть имущества Соловьев оформил на свою дочь, которая, по данным налоговой службы, не имела легальных источников дохода для его покупки.
Прокурор просил суд обратить в доход государства дом, квартиры, нежилые помещения, недостроенную недвижимость, земельные участки, автомобили, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты и другое дорогостоящее имущество стоимостью более 120 млн руб. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, решение суда еще не вступило в законную силу.
Завьяловский районный суд Удмуртии признал Соловьева виновным в получении взяток и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2020 г. Суд установил, что Соловьев в 2014–2016 гг. получил взятки на общую сумму 139 млн руб. от представителей организаций, осуществляющих строительство мостов через р. Каму и р. Буй у г. Камбарки в Удмуртии. Также он получил взятку в виде доли в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. за выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси. Соловьев занимал пост главы Удмуртии в 2014-2017 гг.