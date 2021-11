Умер автор песен к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Стивен Сондхайм

Сондхайм является обладателем восьми премий «Эмми», трех «Тони», а также Пулитцеровской премии. Кроме того, он получил «Оскар» за песню Sooner or Later (I Always Get My Man) к фильму «Дик Трейси», которую исполнила Мадонна. Всего Сондхайм написал пять песен для этого фильма и две для Мадонны в частности. В его честь были названы театры на Бродвее и в Вест-Энде в Нью-Йорке.