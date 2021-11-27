Умер автор песен к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Стивен Сондхайм
Композитор и поэт Стивен Сондхайм умер в возрасте 91 года в своем доме в американском Коннектикуте. О смерти композитора, которая стала неожиданностью, сообщает The New York Times со ссылкой на его друга Ричарда Паппаса.
День благодарения, который в США отмечали 25 ноября, Сондхайм провел со своими друзьями. Тогда он был здоров, а причина смерти композитора неизвестна, рассказал Паппас.
Стивен Сондхайм написал музыку и тексты песен более чем для 20 бродвейских мюзиклов. Среди его работ — «Вестсайдская история», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «В лес» и другие.
Сондхайм является обладателем восьми премий «Эмми», трех «Тони», а также Пулитцеровской премии. Кроме того, он получил «Оскар» за песню Sooner or Later (I Always Get My Man) к фильму «Дик Трейси», которую исполнила Мадонна. Всего Сондхайм написал пять песен для этого фильма и две для Мадонны в частности. В его честь были названы театры на Бродвее и в Вест-Энде в Нью-Йорке.