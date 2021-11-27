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Умер автор песен к мюзиклам «Вестсайдская история» и «Суини Тодд» Стивен Сондхайм

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Композитор и поэт Стивен Сондхайм умер в возрасте 91 года в своем доме в американском Коннектикуте. О смерти композитора, которая стала неожиданностью, сообщает The New York Times со ссылкой на его друга Ричарда Паппаса.   

День благодарения, который в США отмечали 25 ноября, Сондхайм провел со своими друзьями. Тогда он был здоров, а причина смерти композитора неизвестна, рассказал Паппас.

Стивен Сондхайм написал музыку и тексты песен более чем для 20 бродвейских мюзиклов. Среди его работ — «Вестсайдская история», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «В лес» и другие. 

Сондхайм является обладателем восьми премий «Эмми», трех «Тони», а также Пулитцеровской премии. Кроме того, он получил «Оскар» за песню Sooner or Later (I Always Get My Man)  к фильму «Дик Трейси», которую исполнила Мадонна. Всего Сондхайм написал пять песен для этого фильма и две для Мадонны в частности. В его честь были названы театры на Бродвее и в Вест-Энде в Нью-Йорке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных