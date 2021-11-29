В Москве полиция и ОМОН задержали болельщиков ЦСКА после матча
Сотрудники полиции и ОМОНа в Москве задержали несколько десятков болельщиков футбольного клуба ЦСКА после матча с «Зенитом», сообщили «РИА Новости». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Матч состоялся в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Часть болельщиков ЦСКА несколько часов не могли выйти с трибуны стадиона. Обыски и задержания продолжались спустя три часа после конца игры.
Агентство отметило, что задержания могли быть связаны с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили на трибуне под конец матча. После окончания игры активной части фанатов не давали выйти с трибуны С. Сотрудники полиции отводили зрителей сначала на досмотр, затем — в автозаки. Среди задержанных были женщины и несовершеннолетние.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей. По мнению лиги, инцидент крайне негативно повлияет на имидж РПЛ и российского футбола в целом. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что лига запросила у полиции отчет по итогам событий. На своем сайте ЦСКА осудил использование пиротехники на стадионе и задержание причастных к этому людей.