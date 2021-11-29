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В Москве полиция и ОМОН задержали болельщиков ЦСКА после матча

Ведомости

Сотрудники полиции и ОМОНа в Москве задержали несколько десятков болельщиков футбольного клуба ЦСКА после матча с «Зенитом», сообщили «РИА Новости». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Матч состоялся в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Часть болельщиков ЦСКА несколько часов не могли выйти с трибуны стадиона. Обыски и задержания продолжались спустя три часа после конца игры. 

Агентство отметило, что задержания могли быть связаны с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили на трибуне под конец матча. После окончания игры активной части фанатов не давали выйти с трибуны С. Сотрудники полиции отводили зрителей сначала на досмотр, затем — в автозаки. Среди задержанных были женщины и несовершеннолетние. 

В Российской премьер-лиге (РПЛ) заявили, что действия полиции поставили под угрозу здоровье людей. По мнению лиги, инцидент крайне негативно повлияет на имидж РПЛ и российского футбола в целом. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил, что лига запросила у полиции отчет по итогам событий. На своем сайте ЦСКА осудил использование пиротехники на стадионе и задержание причастных к этому людей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных