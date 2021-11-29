В Москве полиция и ОМОН задержали болельщиков ЦСКА после матча

Агентство отметило, что задержания могли быть связаны с пиротехническим шоу, которое фанаты ЦСКА устроили на трибуне под конец матча. После окончания игры активной части фанатов не давали выйти с трибуны С. Сотрудники полиции отводили зрителей сначала на досмотр, затем — в автозаки. Среди задержанных были женщины и несовершеннолетние.