В Кузбассе объявили режим ЧС после аварии на шахте «Листвяжная»
В Кемеровской области с 25 ноября действует режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная». Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора области Сергея Цивилева, опубликованном на сайте регионального правительства.
В соответствии с документом для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС установлен региональный уровень реагирования. Общее руководство работами по ликвидации ЧС взял на себя сам Цивилев.
Утром в пятницу, 26 ноября, на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-Уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.