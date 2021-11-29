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В Кузбассе объявили режим ЧС после аварии на шахте «Листвяжная»

Ведомости

В Кемеровской области с 25 ноября действует режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на шахте «Листвяжная». Об этом говорится в распоряжении за подписью губернатора области Сергея Цивилева, опубликованном на сайте регионального правительства.

В соответствии с документом для сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС установлен региональный уровень реагирования. Общее руководство работами по ликвидации ЧС взял на себя сам Цивилев.

Утром в пятницу, 26 ноября, на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-Уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность.  По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пять спасателей. Поисковые работы продолжаются.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.

Ранее по теме: Горняки рассказали о долгом ожидании помощи после аварии на шахте «Листвяжная»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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