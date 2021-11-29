Умер режиссер фильма «Как закалялась сталь» Владимир Наумов

Наумов родился 6 декабря 1927 г. в Ленинграде. В 1952 г. он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и за свою жизнь снял около 20 фильмов и сериалов, среди которых «Бег», «Тегеран-43» и «Как закалялась сталь».