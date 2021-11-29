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Умер режиссер фильма «Как закалялась сталь» Владимир Наумов

Ведомости

Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов умер сегодня в возрасте 93 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», — рассказали в организации агентству ТАСС. Причина смерти не уточняется.

Наумов родился 6 декабря 1927 г. в Ленинграде. В 1952 г. он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и за свою жизнь снял около 20 фильмов и сериалов, среди которых «Бег», «Тегеран-43» и «Как закалялась сталь».

Режиссер был удостоен нескольких престижных наград. В 1981 г. его лента «Тегеран-43» получила «Золотой приз» на Московском международном кинофестивале (ММКФ), в 1971 г. «Бегу» дали «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля», а в 1961 г. картине «Мир входящему» присудили «Специальный риз жюри» на Венецианском кинофестивале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных