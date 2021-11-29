Умер режиссер фильма «Как закалялась сталь» Владимир Наумов
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов умер сегодня в возрасте 93 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ.
«Владимир Наумов умер сегодня», — рассказали в организации агентству ТАСС. Причина смерти не уточняется.
Наумов родился 6 декабря 1927 г. в Ленинграде. В 1952 г. он окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и за свою жизнь снял около 20 фильмов и сериалов, среди которых «Бег», «Тегеран-43» и «Как закалялась сталь».
Режиссер был удостоен нескольких престижных наград. В 1981 г. его лента «Тегеран-43» получила «Золотой приз» на Московском международном кинофестивале (ММКФ), в 1971 г. «Бегу» дали «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля», а в 1961 г. картине «Мир входящему» присудили «Специальный риз жюри» на Венецианском кинофестивале.