Ральф Рангник ушел из «Локомотива» и стал тренером «Манчестер Юнайтед»
Немецкий специалист Ральф Рангник стал временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Рангник будет занимать должность главного тренера клуба до конца текущего сезона, после чего продолжит работу в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта еще два года. ««Манчестер Юнайтед» рад объявить о назначении Ральфа Рангника временным тренером до конца сезона при условии соблюдения требований рабочей визы», — сообщили в клубе.
Ранее Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив». Сотрудничество специалиста с московским клубом началось в феврале 2021 г. «В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».
Московский клуб останется в контакте с Рангником по вопросам будущего «Локомотива», заверили в пресс-службе.