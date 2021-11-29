Ральф Рангник ушел из «Локомотива» и стал тренером «Манчестер Юнайтед»

Ранее Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив». Сотрудничество специалиста с московским клубом началось в феврале 2021 г. «В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».