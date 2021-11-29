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Ральф Рангник ушел из «Локомотива» и стал тренером «Манчестер Юнайтед»

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Немецкий специалист Ральф Рангник стал временным главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Рангник будет занимать должность главного тренера клуба до конца текущего сезона, после чего продолжит работу в «Манчестер Юнайтед» в качестве консультанта еще два года. ««Манчестер Юнайтед» рад объявить о назначении Ральфа Рангника временным тренером до конца сезона при условии соблюдения требований рабочей визы», — сообщили в клубе.

Ранее Рангник занимал пост руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив». Сотрудничество специалиста с московским клубом началось в феврале 2021 г. «В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию», — сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Московский клуб останется в контакте с Рангником по вопросам будущего «Локомотива», заверили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных