Спасатели обнаружили тела 18 погибших в шахте «Листвяжная»
Спасатели установили местонахождение 18 погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, тела пока что не подняли из-за повышения концентрации метана, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС по Кузбассу.
«Установлено местонахождение 18 погибших, десять из них подготовлены к транспортировке. Из-за повышения концентрации метана горноспасатели вышли из шахты, поэтому транспортировку погибших пока приостановили», — сообщили в МЧС. К настоящему моменту обнаружены тела 19 погибших, 11 из них подняты на поверхность.
ТАСС сообщил со ссылкой на МЧС, что число пострадавших в результате аварии выросло до 96, 43 из них — горноспасатели. Сейчас 41 человек, в том числе 22 спасателя, госпитализированы, 55 пострадавших на амбулаторном лечении.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.