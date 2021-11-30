В МЧС сообщили о горении на нескольких участках шахты «Листвяжная»
На нескольких участках шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где 25 ноября произошло задымление, произошел пожар, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
«Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз, ацитилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение», — рассказал Чуприян (цитата по ТАСС).
По его словам, в шахте не было повторных взрывов. В понедельник из-за превышения концентрации ацетилена была приостановлена операция по поиску погибших. Сроки окончания операции пока неизвестны, потому что обстановка в шахте все еще сложная из-за превышения концентрации газов.
25 ноября на шахте «Листвяжная» (принадлежит ХК «СДС-уголь», входящей в «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева) произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. На момент происшествия под землей находились 285 человек, 239 из них подняли на поверхность. За оставшимися отправился отряд горноспасателей МЧС из шести человек, но позже связь с ним была потеряна. Все спасатели были объявлены погибшими, но спустя сутки один из них был найден живым и поднят на поверхность. По последним данным, погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей. Поисковые работы продолжаются.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Арестованы пять человек — директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил промышленной безопасности, а инспекторов — в халатности при проведении проверок.