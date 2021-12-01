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Аэропорт Челябинска возобновил работу после инцидента с самолетом UVT Aerо

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Международный аэропорт «Курчатово» в Челябинске возобновил работу после инцидента при посадке самолета UVT Aerо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Ранее, по данным Уральской транспортной прокуратуры, в Челябинске самолет Bombardier при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 20-25 метров.

«Аэропорт открылся, начинают выпускать зарегистрированные рейсы», — говорится в сообщении.

На борту выкатившегося за пределы ВВП самолета находились 36 человек, среди них один ребенок и три члена экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительной причиной инцидента названо обледенение полосы и сильный боковой ветер. По факту ведется прокурорская проверка соблюдения требований безопасности полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных