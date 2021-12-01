Аэропорт Челябинска возобновил работу после инцидента с самолетом UVT Aerо

На борту выкатившегося за пределы ВВП самолета находились 36 человек, среди них один ребенок и три члена экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительной причиной инцидента названо обледенение полосы и сильный боковой ветер. По факту ведется прокурорская проверка соблюдения требований безопасности полетов.