В Минюсте заявили о планах создать высокотехнологичные СИЗО и колонии

Вуколов уточнил, что ФСИН планирует строить по всей России исправительные центры, в которых осужденные смогут работать вместо отбывания наказания в тюрьме. В сентябре был открыт один из таких центров в Зеленограде. Сейчас на принудительные работы могут выйти около 180 000 заключенных; в 2022 г. будет создано около 20 000 рабочих мест для них, а в 2024 г. число рабочих мест в исправительных центрах в России должно достичь 80 000.