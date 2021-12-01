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В Минюсте заявили о планах создать высокотехнологичные СИЗО и колонии

Ведомости

Минюст планирует создать в России современное, экономически эффективное и высокотехнологичное учреждение, в котором будут созданы надлежащие условия для подозреваемых и осужденных, сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы министерства Всеволод Вуколов.

«В рамках таких учреждений удастся улучшить условия проведения свиданий с родственниками, осуществления деятельности судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций, а также автоматизировать процессы управления и допуска в учреждения, в том числе с использованием биометрических данных», — рассказал Вуколов. 

В рамках такого проекта планируется сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре. Первый пилотный проект будет реализован в Калужской области, затем его могут рассмотреть в качестве типового для других регионов.

Вуколов уточнил, что ФСИН планирует строить по всей России исправительные центры, в которых осужденные смогут работать вместо отбывания наказания в тюрьме. В сентябре был открыт один из таких центров в Зеленограде. Сейчас на принудительные работы могут выйти около 180 000 заключенных; в 2022 г. будет создано около 20 000 рабочих мест для них, а в 2024 г. число рабочих мест в исправительных центрах в России должно достичь 80 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных