В Минюсте заявили о планах создать высокотехнологичные СИЗО и колонии
Минюст планирует создать в России современное, экономически эффективное и высокотехнологичное учреждение, в котором будут созданы надлежащие условия для подозреваемых и осужденных, сообщил в интервью «Интерфаксу» замглавы министерства Всеволод Вуколов.
«В рамках таких учреждений удастся улучшить условия проведения свиданий с родственниками, осуществления деятельности судов, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций, а также автоматизировать процессы управления и допуска в учреждения, в том числе с использованием биометрических данных», — рассказал Вуколов.
В рамках такого проекта планируется сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре. Первый пилотный проект будет реализован в Калужской области, затем его могут рассмотреть в качестве типового для других регионов.
Вуколов уточнил, что ФСИН планирует строить по всей России исправительные центры, в которых осужденные смогут работать вместо отбывания наказания в тюрьме. В сентябре был открыт один из таких центров в Зеленограде. Сейчас на принудительные работы могут выйти около 180 000 заключенных; в 2022 г. будет создано около 20 000 рабочих мест для них, а в 2024 г. число рабочих мест в исправительных центрах в России должно достичь 80 000.