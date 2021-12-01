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Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

Ведомости

Личный состав Вооруженных сил России будет отдыхать 29 и 30 декабря, взамен рабочими станут 18 и 25 декабря, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу. 

«Мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал министр (цитата по ТАСС). При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боеготовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.

Ранее правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 г. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Выходные 1 и 2 января будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.

Ранее по теме: Правительство утвердило праздничные выходные на 2022 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных