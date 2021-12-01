Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря
Личный состав Вооруженных сил России будет отдыхать 29 и 30 декабря, взамен рабочими станут 18 и 25 декабря, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
«Мной подписан приказ о предоставлении личному составу вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», — рассказал министр (цитата по ТАСС). При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боеготовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.
Ранее правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 г. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Выходные 1 и 2 января будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.