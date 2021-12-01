Российские военные будут отдыхать 29 и 30 декабря

Ранее правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 г. На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Выходные 1 и 2 января будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно.