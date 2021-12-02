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Общество

Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка

Ведомости

Среднестатистическому россиянину необходимо зарабатывать 178 000 руб. в месяц, чтобы быть счастливым, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Большую сумму называли лишь в 2017 г. — тогда для счастья нужен был месячный доход в 184 000 руб. 

В январе 2021 г. опрошенные россияне считали, что для полного счастья им нужно 166 000 руб. в месяц. В мае эта сумма выросла до 173 000 руб.

Среди российских мегаполисов самые высокие ожидания в Москве: там для счастья нужно 228 000 руб. в месяц. Второе место занимает Владивосток с 204 000 руб., третье — Ростов-на-Дону (198 000 руб.). В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 000 и 186 000 руб. соответственно). Самые скромные финансовые запросы обнаружили жители Кирова (143 000 руб.), Липецка (142 000 руб.), Астрахани (141 000 руб.), Рязани (140 000 руб.) и Оренбурга (138 000 руб.).

Мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам, — 203 000 и 155 000 руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у россиян от 35 до 44 лет, — 126 000 руб. в месяц против 200 000. В общем опросе участвовали около 2500 респондентов, в опросе жителей крупных городов — 19 500 человек.

В июне 2021 г. Росстат впервые опубликовал данные по медианной зарплате в стране, посчитанной по новой методике. Оказалось, что медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 г. составила 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 г. (30 458 руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных