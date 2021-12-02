Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка
В январе 2021 г. опрошенные россияне считали, что для полного счастья им нужно 166 000 руб. в месяц. В мае эта сумма выросла до 173 000 руб.
Среди российских мегаполисов самые высокие ожидания в Москве: там для счастья нужно 228 000 руб. в месяц. Второе место занимает Владивосток с 204 000 руб., третье — Ростов-на-Дону (198 000 руб.). В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 000 и 186 000 руб. соответственно). Самые скромные финансовые запросы обнаружили жители Кирова (143 000 руб.), Липецка (142 000 руб.), Астрахани (141 000 руб.), Рязани (140 000 руб.) и Оренбурга (138 000 руб.).
Мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам, — 203 000 и 155 000 руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у россиян от 35 до 44 лет, — 126 000 руб. в месяц против 200 000. В общем опросе участвовали около 2500 респондентов, в опросе жителей крупных городов — 19 500 человек.
В июне 2021 г. Росстат впервые опубликовал данные по медианной зарплате в стране, посчитанной по новой методике. Оказалось, что медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 г. составила 32 422 руб., что на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 г. (30 458 руб.).