Россияне назвали необходимый для счастья размер заработка

Мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам, — 203 000 и 155 000 руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у россиян от 35 до 44 лет, — 126 000 руб. в месяц против 200 000. В общем опросе участвовали около 2500 респондентов, в опросе жителей крупных городов — 19 500 человек.