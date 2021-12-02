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Песков сообщил о приглашении СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина

Ведомости

На пресс-конференцию президента РоссииВладимира Путина пригласят СМИ, имеющие статус иностранного агента, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, действительно. Ну не все, конечно. Их же много иноагентов. Но основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да они будут приглашены. Этот статус он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», — сказал Песков.

Помимо этого, представитель Кремля ответил на вопрос о том, обсуждается ли возможность отмены или переноса пресс-конференции Путина с учетом развития ситуации с новым штаммом коронавируса.

«Мы с вами живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить корректировки. Не только в плане пресс-конференции», — отметил пресс-секретарь президента.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников, большинство из них — в текущем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных