Песков сообщил о приглашении СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина

«Да, действительно. Ну не все, конечно. Их же много иноагентов. Но основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да они будут приглашены. Этот статус он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», — сказал Песков.