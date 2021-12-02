Песков сообщил о приглашении СМИ-иноагентов на пресс-конференцию Путина
На пресс-конференцию президента РоссииВладимира Путина пригласят СМИ, имеющие статус иностранного агента, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Да, действительно. Ну не все, конечно. Их же много иноагентов. Но основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да они будут приглашены. Этот статус он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», — сказал Песков.
Помимо этого, представитель Кремля ответил на вопрос о том, обсуждается ли возможность отмены или переноса пресс-конференции Путина с учетом развития ситуации с новым штаммом коронавируса.
«Мы с вами живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить корректировки. Не только в плане пресс-конференции», — отметил пресс-секретарь президента.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников, большинство из них — в текущем году.