Минздрав продлил действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года
Министерство здравоохранения продлило срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе до года, техническая процедура продления скоро завершится, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова. Ранее сертификат действовал шесть месяцев.
«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления», — сказал Кузнецов. Продление срока действия – техническая процедура, которая скоро завершится, добавил он.
16 ноября Минздрав сообщил об аннулировании QR-кодов о вакцинации у заболевших COVID-19: QR-коды тех, кто заболел COVID-19 после получения сертификата о вакцинации, аннулируются, вместо них будут действовать QR-коды, подтверждающие перенесение заболевания.
24 ноября президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года.