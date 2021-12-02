Минздрав продлил действие сертификата о перенесенном COVID-19 до года

«Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления», — сказал Кузнецов. Продление срока действия – техническая процедура, которая скоро завершится, добавил он.