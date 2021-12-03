Мурашко оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

Вчера в стране впервые за три дня инфекция подтвердилась более чем у 33 000 человек — 33 389. Скончался 1221 заболевший. В целом за время пандемии COVID-19 заболели 9 736 037 россиян. Из них 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 умерли.