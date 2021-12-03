Мурашко оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России
Волна заболеваемости коронавирусом в России направляется вниз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 000», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 декабря, суточный прирост заражений коронавирусом в России опустился ниже 33 000 и составил 32 930. Умерли за последние сутки 1217 пациентов с COVID-19.
Вчера в стране впервые за три дня инфекция подтвердилась более чем у 33 000 человек — 33 389. Скончался 1221 заболевший. В целом за время пандемии COVID-19 заболели 9 736 037 россиян. Из них 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 умерли.