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Мурашко оценил динамику заболеваемости коронавирусом в России

Ведомости

Волна заболеваемости коронавирусом в России направляется вниз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 000», — сказал Мурашко на форуме «Мы вместе».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 3 декабря, суточный прирост заражений коронавирусом в России опустился ниже 33 000 и составил 32 930. Умерли за последние сутки 1217 пациентов с COVID-19.

Вчера в стране впервые за три дня инфекция подтвердилась более чем у 33 000 человек — 33 389. Скончался 1221 заболевший. В целом за время пандемии COVID-19 заболели 9 736 037 россиян. Из них 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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