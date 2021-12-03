Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Суслов по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.
По статье о госизмене предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются, так как материалы дела засекречены.
По данным ТАСС, Суслов был задержан сотрудниками ФСБ, позже ему было предъявлено обвинение. «Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — сказал собеседник агентства. Как уточнили агентству в суде, ходатайство следствия было удовлетворено еще 29 ноября.