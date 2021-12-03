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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Суслов по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Суслову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

По статье о госизмене предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются, так как материалы дела засекречены. 

По данным ТАСС, Суслов был задержан сотрудниками ФСБ, позже ему было предъявлено обвинение. «Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — сказал собеседник агентства. Как уточнили агентству в суде, ходатайство следствия было удовлетворено еще 29 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных