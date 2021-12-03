Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

По данным ТАСС, Суслов был задержан сотрудниками ФСБ, позже ему было предъявлено обвинение. «Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте», — сказал собеседник агентства. Как уточнили агентству в суде, ходатайство следствия было удовлетворено еще 29 ноября.