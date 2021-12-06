ВЦИОМ: более 20% россиян ассоциируют СССР со стабильностью и верой в светлое будущее
У 13% россиян Советский Союз связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с детством и юностью или с молодостью родителей. 10% опрошенных ассоциируют СССР с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% россиян Советский Союз связан с непохожей на нынешнюю властью. Также 8% опрошенных отметили хорошее, бесплатное образование в СССР, более хорошую или счастливую жизнь.
6% респондентов ассоциируют Советский Союз с пионерами и комсомолом, 4% вспомнили об отсутствии разделения на бедных и богатых и о равенстве. 3% связывают СССР с победой в Великой Отечественной войне и парадом победы.
Социологи отметили, что 11% опрошенных признались, что не знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, а еще 8% сделали это с ошибками. 6% россиян смогли вспомнить все 15 республик Союза, а 27% не назвали ни одной.