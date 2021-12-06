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ВЦИОМ: более 20% россиян ассоциируют СССР со стабильностью и верой в светлое будущее

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21% россиян ассоциирует СССР с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

У 13% россиян Советский Союз связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с детством и юностью или с молодостью родителей. 10% опрошенных ассоциируют СССР с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% россиян Советский Союз связан с непохожей на нынешнюю властью. Также 8% опрошенных отметили хорошее, бесплатное образование в СССР, более хорошую или счастливую жизнь.

6% респондентов ассоциируют Советский Союз с пионерами и комсомолом, 4% вспомнили об отсутствии разделения на бедных и богатых и о равенстве. 3% связывают СССР с победой в Великой Отечественной войне и парадом победы. 

Социологи отметили, что 11% опрошенных признались, что не знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, а еще 8% сделали это с ошибками. 6% россиян смогли вспомнить все 15 республик Союза, а 27% не назвали ни одной. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных