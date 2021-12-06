ВЦИОМ: более 20% россиян ассоциируют СССР со стабильностью и верой в светлое будущее

У 13% россиян Советский Союз связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями, у 11% — с детством и юностью или с молодостью родителей. 10% опрошенных ассоциируют СССР с многонациональностью страны и братством народов. Для 8% россиян Советский Союз связан с непохожей на нынешнюю властью. Также 8% опрошенных отметили хорошее, бесплатное образование в СССР, более хорошую или счастливую жизнь.