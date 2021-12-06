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Росавиация проведет расследование после обледенения самолета компании S7

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Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин инцидента с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании S7, который следовал 2 декабря рейсом Магадан – Новосибирск, сообщает пресс-служба агентства.

«Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации», — говорится в сообщении Росавиации.

В агентстве отметили, что данные средств объективного контроля направят на исследование в компанию «Авиарегистр России», которая проведет математическое моделирование инцидента. «Проводится анализ качества противообледенительной обработки самолёта в аэропорту "Магадан". <...> Специалистами «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома «Магадан» в момент инцидента», — отметили в Росавиации.

Ранее пресс-служба S7 сообщила, что самолет рейса Магадан — Новосибирск 2 декабря «попал в зону сильного обледенения», в результате чего отключился автопилот. Обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета — на земле.

«S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями», — отметили в авиакомпании. При этом пресс-служба авиаперевозчика отметила, что совокупность факторов привела «к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных