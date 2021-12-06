Росавиация проведет расследование после обледенения самолета компании S7
Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин инцидента с обледенением самолета Airbus 320-271N авиакомпании S7, который следовал 2 декабря рейсом Магадан – Новосибирск, сообщает пресс-служба агентства.
«Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации», — говорится в сообщении Росавиации.
В агентстве отметили, что данные средств объективного контроля направят на исследование в компанию «Авиарегистр России», которая проведет математическое моделирование инцидента. «Проводится анализ качества противообледенительной обработки самолёта в аэропорту "Магадан". <...> Специалистами «Авиаметтелеком Росгидромета» проводится анализ метеорологической обстановки в районе аэродрома «Магадан» в момент инцидента», — отметили в Росавиации.
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что самолет рейса Магадан — Новосибирск 2 декабря «попал в зону сильного обледенения», в результате чего отключился автопилот. Обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета — на земле.
«S7 Airlines не исключает вероятности, что противообледенительная обработка ВС в аэропорту вылета была проведена с нарушениями», — отметили в авиакомпании. При этом пресс-служба авиаперевозчика отметила, что совокупность факторов привела «к потере некоторых сигналов и попаданию воздушного судна в сложное пространственное положение».