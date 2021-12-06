Росавиация проведет расследование после обледенения самолета компании S7

Ранее пресс-служба S7 сообщила, что самолет рейса Магадан — Новосибирск 2 декабря «попал в зону сильного обледенения», в результате чего отключился автопилот. Обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и еще до взлета — на земле.