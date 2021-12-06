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Общество

В России впервые с начала ноября зарегистрировали менее 1200 смертей от COVID-19

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 1184 случая смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже 1200 случаев впервые с 8 ноября. За весь период в России скончались от вируса 282 462 человека.

Также за сутки в России зарегистрировали 32 136 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает отметку в 33 000 четвертый день подряд. Показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19.

В Москве за сутки выявили 3134 случая заражения. 767 пациентов были госпитализированы с COVID-19 за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.

Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2412 случаев, Московской области — 2215, Самарской области — 865, Воронежской области — 727, Красноярском и Краснодарском краях — по 713 случаев. 

По данным на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью привились почти 64 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных