В России впервые с начала ноября зарегистрировали менее 1200 смертей от COVID-19

Также за сутки в России зарегистрировали 32 136 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает отметку в 33 000 четвертый день подряд. Показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19.