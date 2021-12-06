В России впервые с начала ноября зарегистрировали менее 1200 смертей от COVID-19
За последние сутки в России зарегистрировали 1184 случая смерти от коронавируса, сообщил оперштаб. Показатель опустился ниже 1200 случаев впервые с 8 ноября. За весь период в России скончались от вируса 282 462 человека.
Также за сутки в России зарегистрировали 32 136 случаев заражения коронавирусом — показатель не превышает отметку в 33 000 четвертый день подряд. Показатель стал минимальным с 14 октября. За весь период в России выявили 9 833 749 случаев заражения коронавирусом, 8 530 476 пациентов вылечились от COVID-19.
В Москве за сутки выявили 3134 случая заражения. 767 пациентов были госпитализированы с COVID-19 за сутки, 560 человек находятся на ИВЛ.
Также высокий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 2412 случаев, Московской области — 2215, Самарской области — 865, Воронежской области — 727, Красноярском и Краснодарском краях — по 713 случаев.
По данным на 3 декабря, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали около 72,1 млн россиян, полностью привились почти 64 млн человек.