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Общество

В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Ведомости

Ограничения на продажу алкоголя нужно вводить во время новогодних праздников, чтобы защитить здоровье россиян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева. 

«Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил Хамзаев.

Все культурно-досуговые мероприятия в праздники, по мнению депутата, должны проводиться бесплатно. Депутат планирует направить такой запрос в Минкульт до конца года. Хамзаев рассказал, что 15 декабря состоится заседание межфракционной рабочей группы в том числе по регулированию продажи алкоголя в новогодние каникулы. Депутаты планируют пригласить на заседание МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав и Минтруд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных