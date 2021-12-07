В Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Все культурно-досуговые мероприятия в праздники, по мнению депутата, должны проводиться бесплатно. Депутат планирует направить такой запрос в Минкульт до конца года. Хамзаев рассказал, что 15 декабря состоится заседание межфракционной рабочей группы в том числе по регулированию продажи алкоголя в новогодние каникулы. Депутаты планируют пригласить на заседание МВД, прокуратуру, Росалкогольрегулирование, Минпромторг, Минздрав и Минтруд.